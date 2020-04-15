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تعرف على أول لاعب تونسي يُصاب بفيروس كورونا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 06:47 ص
بوابة الفجر
علاء خليف

أعلن عمر زكري لاعب وسط فريق إتحاد بن قردان التونسي عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليصبح أول لاعب في الدوري التونسي الممتاز تصيبه العدوي.


وأكد تقارير صحفية تونسية أن إصابة عمر زكري بفيروس كورونا اللعين جاءت بعد مخالطته لـ"جده" والذي ثبت إصابته بالفيروس، مما دفع السلطات الصحية في تونس لإخضاع عائلة اللاعب بالكامل للفحوصات، وجاءت تحاليل "زكري" إيجابية ليتأكد إصابته بالوباء العالمي.


وأعلن نادي إتحاد بن قردان أن عمر زكري يخضع حاليًا للحجر الصحي لمدة 14 يومًا، وسوف يتلقي الرعاية الصحية حتي يتأكد تعافيه من الفيروس المستجد، الذي أصاب مئات الآلاف حول العالم بينهم رياضيين ونجوم كرة القدم.


من هو عمر زكري أول لاعب تونسي يُصاب بـ"كورونا"؟

عمر زكري من مواليد 22 يناير لعام 1995، يبلغ عمره 25 عامًا، يجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن والمهاجم الصريح، وتبلغ قيمته التسويقية 325 ألف يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".


بدأ "زكري" مسيرته الكروية ضمن صفوف فريق الناشئين بنادي حمام الأنف التونسي قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول موسم 2013 / 2014، واستمر معه حتي موسم 2017 / 2018 قبل انضمامه لصفوف النجم الساحلي التونسي، ولعب معه موسمين.


في موسم 2018 / 2019 انتقل "زكري" إلي نادي نجران السعودي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، وبعد عودته للنجم الساحلي، تم بيعه لنادي إتحاد بن قردان في صفقة انتقال حر الصيف الماضي.


خاض اللاعب التونسي 14 مباراة مع فريق إتحاد بن قردان، سجل هدفين وصنع هدفين، في إجمالي دقائق لعب فعلية بلغت 1062 دقيقة.


ويلعب عمر زكري بجانب مصطفي الفرماوي مدافع الأهلي السابق والذي انضم لصفوف إتحاد بن قردان خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية

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