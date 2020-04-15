Advertisements

الكشف عن مستقبل مهاجم مانشستر يونايتد

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 06:56 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
شهدت الفترة الأخيرة الكشف عن مستقبل اللاعب النيجيري إيجالو لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي خاصة بعد التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية في منتصف الموسم.

وكان نادي مانشستر يونايتد قد فضل التعاقد مع مهاجم جديد لمدة 6 أشهر فقط بسبب إصابة ماركوس راشفورد الطويلة.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة سكاي سبورتس، إن علامة بقاء إيجالو مع مانشستر يونايتد إيجابية جداً، ولقد تم توجيه السؤال للاعب بعد المباراة الأخيرة عما إذا كان يريد أن يبقى في الفريق بشكل دائم، واللاعب أوضح بأنه يريد أن يكون لاعب في مانشستر يونايتد على المدى الطويل.

وقدم إيجالو مستويات مميزة مع مانشستر يونايتد خلال الفترات القصيرة التي لعبها قبل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.

أخبار تهمك

عاجل.. ننشر اسم شهيد الأمن الوطنى خلال تبادل إطلاق نار مع إرهابيين بالأميرية

منذ حوالي 11 ساعة

توقعات فلكية وعلمية.. موعد نهاية كورونا في مصر

منذ حوالي 15 ساعة

صور أولية للعناصر الإرهابية المتورطة في حادث الأميرية (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

هددوا بتفجير العمارة.. القصة الكاملة لاشتباكات الداخلية والإرهابيين بالأميرية (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. ننشر صورة المقدم محمد فوزي شهيد الأمن الوطني بالأميرية

منذ حوالي 10 ساعة

أسرة شهيد "واقعة الأميرية" ينتظرون وصول الجثمان بدمنهور (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - شوبير يحسم مستقبل سيد عبد الحفيظ مع الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تبادل إطلاق نار بين الشرطة وإرهابيين في الأميرية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير الدفاع ورئيس الأركان

منذ حوالي 16 ساعة

الأوقاف تحذر من صفحات الإخوان: المساجد مغلقة ولن تفتح الآن

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. ترامب يعاقب منظمة الصحة العالمية ويوقف تمويلها (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

تكليف عاجل من رئيس مجلس الوزراء بشأن كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

قرار جديد من التربية والتعليم للمدارس الخاصة

منذ يوم

عاجل.. تفاصيل تصفية 7 عناصر إرهابية في خلية الأميرية

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. أول ظهور إعلامي لهيفاء وهبي.. هل تغيرت ملامحها؟ (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

خبير أمني عن حادث الأميرية الإرهابي: خلية شديدة الخطورة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:17 ص

أسرة شهيد "واقعة الأميرية" ينتظرون وصول الجثمان بدمنهور (صور)

الأوقاف تحذر من صفحات الإخوان: المساجد مغلقة ولن تفتح الآن

06:23 ص

هددوا بتفجير العمارة.. القصة الكاملة لاشتباكات الداخلية والإرهابيين بالأميرية (فيديو)

09:17 م

صور أولية للعناصر الإرهابية المتورطة في حادث الأميرية (فيديو)

01:45 ص

عاجل.. ننشر اسم شهيد الأمن الوطنى خلال تبادل إطلاق نار مع إرهابيين بالأميرية

09:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي