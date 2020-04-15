الكشف عن مستقبل مهاجم مانشستر يونايتد

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شهدت الفترة الأخيرة الكشف عن مستقبل اللاعب النيجيري إيجالو لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي خاصة بعد التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية في منتصف الموسم.



وكان نادي مانشستر يونايتد قد فضل التعاقد مع مهاجم جديد لمدة 6 أشهر فقط بسبب إصابة ماركوس راشفورد الطويلة.



وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة سكاي سبورتس، إن علامة بقاء إيجالو مع مانشستر يونايتد إيجابية جداً، ولقد تم توجيه السؤال للاعب بعد المباراة الأخيرة عما إذا كان يريد أن يبقى في الفريق بشكل دائم، واللاعب أوضح بأنه يريد أن يكون لاعب في مانشستر يونايتد على المدى الطويل.



وقدم إيجالو مستويات مميزة مع مانشستر يونايتد خلال الفترات القصيرة التي لعبها قبل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.