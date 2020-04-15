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هل يتعاقد ريال مدريد مع كانتي في الصيف ؟

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 07:04 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
يريد مسئولو فريق ريال مدريد الإسباني التعاقد مع اللاعب الفرنسي نجولو كانتي لاعب خط وسط فريق تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأصبح نجولو كانتي جزء من قائمة مختصرة وضعها فريق ريال مدريد لأهداف الانتقالات الخاصة بالفريق الإسباني، والقائمة شهدت ثلاث لاعبين من ضمنهم اللاعب الفرنسي.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "الآس"، إن ريال مدريد يُريد لاعب يكون بديل لـ كاسيميرو، وكانتي أحد الخيارات المُفضلة بجانب كامافانجا وسوماري.

ولكن أبلغ مدرب ريال مدريد الإدارة بأن كانتي هو الخيار الامثل وان الفريق يحتاج للاعب بصفات الفرنسي في السنوات القادمة.

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