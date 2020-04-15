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ضحايا "كورونا" من اللاعبين العرب..بينهم ثنائي مصري وآخرهم التونسي عمر زكري

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 06:50 ص
بوابة الفجر
علاء خليف

أعلن نادي إتحاد بن قردان التونسي، إصابة لاعبه عمر زكري بفيروس كورونا المستجد "covid -19"، ليصبح أول لاعب في الدوري التونسي يُصاب بالفيروس المستجد.


وانتقلت عدوي فيروس كورونا إلي عمر زكري بعد مخالطته "جده" المصاب بالفيروس، ويخضع اللاعب للحجر الصحي لمدة 14 يومًا لتلقي الرعاية والمتابعة الصحية حتي تعافيه من المرض.


وانضم نجم اتحاد بن قردان لقائمة نجوم كرة القدم العرب الذين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا المستجد.


ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز لاعبو كرة القدم العرب الذين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا المستجد:-


1- عبد القادر فرح:

يُعد عبد القادر فرح نجم الكرة الصومالية السابق أول لاعب عربي يتوفي جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث وافته المنية عن عمر ناهز الـ59 عامًا في أحدي مستشفيات لندن بعد أيام قليلة من إعلان إصابته بالفيروس.


2- وليد عبد الله:

سجل وليد عبد الله، مدرب حراس مرمى فريق المدينة المنورة، أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في الملاعب المصرية، حيث تعرض للإصابة بعد عودته من الولايات المتحدة الأمريكية ويخضع حاليًا للعزل الصحي لتلقي الرعاية الصحية للتعافي من المرض.


3- هاشم الهاشم:

تعرض اللاعب السعودي الشاب هاشم الهاشم لاعب نادي الهدي السعودي للإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد مخالطته لوالدته التي تعاني من الوباء، ويخضع اللاعب للحجر الصحي من أجل التعافي من المرض.


4- يونس بنو مرزوق:

أصاب الفيروس المستجد أيضًا اللاعب المغربي يونس بنو مرزوق مهاجم فريق كياسو السويسري، حيث نشر اللاعب تدوينة عبر حسابه على موقع "فيسبوك" يُعلن خلالها إصابته بـ"كورونا"، ودخل الحجر الصحي للخضوع للمتابعة الطبية للتعافي من المرض.



5- هادي جمعة:

أعلن نادي الشبان المسلمين ببني سويف إصابة هادي جمعة مدرب قطاع الناشئين لمواليد 2001 بفيروس كرونا المستجد، حيث جاءت تحاليل المدرب إيجابية وتم نقله للحجر الصحي، ليسجل ثاني إصابة بالملاعب المصرية بعد وليد عبد الله مدرب المدينة المنورة

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