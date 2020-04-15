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أندية واتحادات.. كورونا يجبر عمالقة كرة القدم على تخفيض رواتب اللاعبين

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 07:08 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم

عكست الفوضى التي يسببها فيروس كورونا "كوفيد 19" على عالم كرة القدم، بعدما تسبب في تعليق أغلب الأحداث الرياضية وتوقف المسابقات المحلية والدولية.


ولجأت العديد من الأندية والاتحادات إلى خفض رواتب لاعبيها، للتغلب على الخسائر المالية الناتجة عن تعطيل النشاط الرياضي.


ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" في هذا التقرير الأندية والاتحادات التي قامت بخفض رواتب لاعبيها:-


برشلونة

أعلن نادي برشلونة عن تخفيض رواتب لاعبيه بنسبة تصل إلى 70%، من أجل تدبير وتوفير الأموال، في ظل تأثر موارد النادي المالية، بسبب تعليق كافة المسابقات.


ريال مدريد

قرر نادي ريال مدريد الإسباني، خفض رواتب لاعبيه وموظفيه، بنسبة تتراوح من 10 % إلى 20 %، لمواجهة التبعات المالية لتوقف النشاط الكروي في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.


ساوثهامبتون

كشفت إدارة ناد ساوثهامبتون عن قرارها بتخفيض رواتب اللاعبين والجهاز الفني والإداريين، خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو؛ بسبب توقف النشاط الرياضى بعد اننشار فيروس "كوفيد 19"، ليصبح أول ناد في الدوري الإنجليزي يعلن خفض الرواتب.


أتلتيكو مدريد

أعلن نادي أتليتكو مدريد برئاسة ميجيل أنخيل جيل، عن خصم جزء من رواتب اللاعبين والجهاز الفني، للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا الذي انتشر في أكثر من ثلث الكرة الأرضية.


إسبانيول

أكد نادي إسبانيول خفض رواتب لاعبيه والجهلز الفني والإداري بنسبة 70%؛ لمواجهة الوضع الطارئ الذي يتعرض له العالم.


بايرن ميونيخ

قرر نادي بايرن ميونيخ الألماني تخفيض عقود لاعبيه بنسبة 20%، في حال لم يتم استكمال الموسم الجاري، والذي تم تعليقه بسبب فيروس كورونا المستجد.


سبارتاك موسكو

أطلق لاعبو الفريق الأول للكرة بنادي سبارتاك موسكو الروسي، مبادرة بتخفيض رواتبهم بنسبة 40% خلال فترة التوقف الكروي بسبب وباء كوفيد 19.


توتنهام

قرر دانييل ليفي، مالك نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، خفض رواتب الموظفين والمديرين في النادي بنسية 20%، بعد توقف النشاط الرياضي.


كما سارت على نفس الخطى عددا من الأندية العربية؛ كمبادرة لمواجهة الظروف القهرية التي يواجهها العالم.


المقاولون العرب

أعلن النادي عن قرار الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس المدير الفني واللاعبين بالتنازل، عن نصف رواتبهم، لمساعدة النادي في دفع كافة المستحقات المالية للعاملين والموظفين في هذه الفترة.


بيراميدز

قرر لاعبي نادي بيراميدز التنازل عن 10% من قيمة عقودهم خلال الموسم الحالي، للمساهمة في شراء الوحدات الطبية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


المصري

توصلت إدارة نادي المصري برئاسة سمير حلبية إلى اتفاق مع اللاعبين بالتنازل عن 50% من نسبة المشاركة فى حال تم الغاء الدورى هذا الموسم، لمساعدة النادي للتغلب على الأزمة التى يمر بها العالم حاليا.


كما تسارعت الاتحادات، للمساهمة في مواجهة الوضع الطارئ الذي يتعرض له العالم؛ حيث كان اتحاد الإماراتي لكرة القدم، صاحب المبادرة الأولى في خفض الرواتب، بعدما خصم من رواتب اللاعبين بنسبة 40%، بشرط ألا يقل راتب اللاعب المحترف عن 15 ألف درهم، والهاوي عن 10 آلاف درهم.


وفي السعودية، قررت أندية كرة القدم في المملكة، خفض رواتب اللاعبين بنسبة 50% في ظل توقف النشاط الرياضي

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