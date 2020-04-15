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الأهلي يحدد قيمة بيع جيرالدو

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 07:13 ص
جيرالدو
جيرالدو
محمد الصو

حدد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، سعر التنازل عن خدمات الأنجولي جيرالدو دا كوستا صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وكلف مجلس الإدارة، أمير توفيق مدير التعاقدات بالبحث عن عروض خارجية للاعب من أجل رحيله، مع تحديد سعر اللاعب مليون دولار من أجل رحيله.


وخرج جيرالدو من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني، خلال الفترة الأخيرة في ظل عدم الاقتناع بامكانياته الفنية.


وتلقى اللاعب بعض العروض الخليجية خلال الفترة الماضية بجانب عروض من أندية برازيلية للحصول على توقيعه.

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