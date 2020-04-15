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الأهلي يحاول إقناع أحمد حجازي للعودة لصفوف الفريق

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 07:15 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
يسعي النادي الأهلي للتعاقد مع لاعبه السابق أحمد حجازي مدافع منتخب مصر ولاعب ويست بروميتش ألبيون الإنجليزى الحالي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على جميع البطولات الموسم القادم.

ويدرس النادي الأهلي ولجنة التعاقدات فتح باب المفاوصات مع حجازي للتعاقد معه فى الميركاتو الصيفي القادم لتدعيم خط الدفاع، خاصة أن اللاعب، كان فى الفريق من قبل وقدم مستويات مميزة.

ودخل بيراميدز فى مفاوضات أيضًا مع حجازي لضمه لصفوفه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، ولذلك يسعي مسؤولي القلعة الحمراء على إقناع اللاعب أن تكون الأولوية وقت العودة لمصر فى اللعب لصفوف الأحمر.

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