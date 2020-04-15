الأهلي يحاول إقناع أحمد حجازي للعودة لصفوف الفريق

يسعي النادي الأهلي للتعاقد مع لاعبه السابق أحمد حجازي مدافع منتخب مصر ولاعب ويست بروميتش ألبيون الإنجليزى الحالي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على جميع البطولات الموسم القادم.

ويدرس النادي الأهلي ولجنة التعاقدات فتح باب المفاوصات مع حجازي للتعاقد معه فى الميركاتو الصيفي القادم لتدعيم خط الدفاع، خاصة أن اللاعب، كان فى الفريق من قبل وقدم مستويات مميزة.