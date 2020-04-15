أخر تطورات انتقال لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة







أشار تقرير صحفي إيطالي، عن أخر تطورات انتقال الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن إدارة إنتر ميلان تعلم جيدا عدم قدرة برشلونة على دفع 111 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد لاوتارو.





وتابعت الصحيفة، أن فريق إنتر ميلان يعلم أن برشلونة يحاول إدراج لاعب في صفقة لاوتارو من أجل تخفيض قيمة إنتقال اللاعب الأرجنتيني لملعب كامب نو.





وواصلت الصحيفة، أن إدارة إنتر ميلان تريد إدراج النجم الفرنسي أنطوان جريزمان في الصفقة، من أجل انتقال اللاعب لبرشلونة.





وأكملت الصحيفة، أن طلب إنتر ميلان يضع برشلونة في ورطه بسبب عدم رغبه جريزمان في الرحيل عن العملاق الكتالوني، وسيكون ذلك شرط تعجيزي من أجل انتقال لاوتارو للبارسا.