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أحمد حسن مكي يُعلن عن إنتمائه للأهلي ولم أتخيل الإنضمام للزمالك

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 07:22 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
قال أحمد حسن مكي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، إنه اقترب من التوقيع للنادي الأهلي في فترة من الفترات مشيرا أنه اهلاوي حتى وقع عقوده مع الزمالك.


وأكد مكي في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "جلست مع عدلي القيعي ومحمد عبد الوهاب وفشلت المفاوضات بسبب مغالاه إدارة حرس الحدود.. وأنا كنت اهلاوي حتى انضممت للزمالك ولم أكن أتخيل الانضمام للزمالك بسبب المشاكل الإدارية".


وأوضح: "أحمد عيد عبد الملك من أسباب انضمامي للزمالك والنادي أضاف لي الكثير".


وتابع: "أحمد حسام ميدو أكثر مدير فني ظلمني وهيكتور كوبر حقق المطلوب منه بالتأهل لنهائيات كأس العالم".

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