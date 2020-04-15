توقعات باستمرار إجراءات الإبعاد الاجتماعي حتى عام 2022 بالولايات المتحدة

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نشرت شبكة سي إن إن مقالا اوردت فيه أنه قد يكون هذا هو الوضع الطبيعي الجديد لفترة طويلة، حيث توقع باحثون، يوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة قد تضطر إلى تحمل إجراءات الإبعاد الاجتماعي - مثل أوامر البقاء في المنزل وإغلاق المدارس - حتى عام 2022، ما لم يتوفر اللقاح بسرعة.



هذا وفقًا لباحثين من مدرسة هارفارد تي اتش تشان للصحة العامة، التي نشرت نتائجها في مجلة العلوم يوم الثلاثاء. تتعارض هذه النتائج بشكل مباشر مع الأبحاث التي يروج لها البيت الأبيض والتي تشير إلى أن الوباء قد يتوقف هذا الصيف.



استخدم فريق مدرسة هارفارد للصحة العامة ما يعرفه عن Covid-19 والفيروسات التاجية الأخرى لإنشاء سيناريوهات محتملة للوباء الحالي.



وكتبوا في تقريرهم "قد تكون هناك حاجة للمسافة المتقطعة حتى عام 2022 إلا إذا زادت قدرة الرعاية الحرجة بشكل كبير أو أصبح العلاج أو اللقاح متاحًا.. حتى في حالة الإزالة الواضحة، يجب الحفاظ على مراقبة السارس- CoV-2 حيث يمكن عودة العدوى مرة أخرى حتى عام 2024".



تشير توقعات فريق هارفارد أيضًا إلى أن الفيروس سيعود سريعًا إلى حد ما بمجرد رفع القيود.

