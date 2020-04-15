حسام حسن: العودة لتدريب الزمالك كان خطأ وهذا هو أفضل مدرب للفرعنة

عبر حسام حسن نجم الكرة المصرية، عن ندمه الشديد لترك تدريب منتخب الأردن والعودة من أجل تولى قيادة فريق الزمالك، بعد المستوى المميز الذي قدمه مع المنتخب الأردنى.

عبر حسام حسن نجم الكرة المصرية، عن ندمه الشديد لترك تدريب منتخب الأردن والعودة من أجل تولى قيادة فريق الزمالك، بعد المستوى المميز الذي قدمه مع المنتخب الأردنى.