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حسام حسن: العودة لتدريب الزمالك كان خطأ وهذا هو أفضل مدرب للفرعنة

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 08:06 ص
حسام حسن
حسام حسن
الفجر الرياضي
عبر حسام حسن نجم الكرة المصرية، عن ندمه الشديد لترك تدريب منتخب الأردن والعودة من أجل تولى قيادة فريق الزمالك، بعد المستوى المميز الذي قدمه مع المنتخب الأردنى.

وقال حسام خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم": أخطأت عندما تركت تدريب الأردن وعدت لتولى تدريب الزمالك، وكنت على أمل تحقيق شيئ للأبيض، والعرض المالى من الزمالك حينها كان أقل بكثير من الأردن، وطلبت توقيع موسم واحد لتحقيق أهدافى، ورحلت سريعًا بسبب فكر الإدارة.


وأضاف: الجوهري أفضل مدرب تولى قيادة منتخب مصر وكنت أتمنى أن يتم تخليد ذكراه فى الرياضة المصرية.

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