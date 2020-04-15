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وردة: محمد صلاح أفضل من ميسي ورونالدو

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 08:35 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
الفجر الرياضي

أكد عمرو وردة لاعب لاريسا اليوناني أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر أفضل من ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني وكريستيانو رونالدم نجم يوفنتوس الإيطالي.

 

قال وردة في تصريحاته التي نقلها موقع جول العالمي: "صلاح أفضل من ميسي ورونالدو، ليس لأنه الأفضل، لكنه صديق عزيز للغاية، لذلك سأدعمه في هذه المقارنة".

 

وأضاف: "لا يمكن تحديد الأفضل بين ميسي ورونالدو، لأن كريستيانو نموذج للعمل الجاد، بينما يعد ميسي مثلاً أعلى لأصحاب المواهب".

 

يذكر أن صلاح جاء في المرتبة الخامسة في تصنيف جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2019، حيث توج بها ميسي للمرة 6 في تاريخه، بينما جاء في المركز الثاني فيرجيل فان دايك، وحل كريستيانو في المركز الثالث.

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ميسي محمد صلاح عمرو وردة رونالدو

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