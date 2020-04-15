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القبض على لاعبين سعوديين لمخالفة حظر التجول

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 08:20 ص
الدوري السعودي
الدوري السعودي
وكالات

أعلنت شرطة مكة القبض على حارس مرمى نادي الاتحاد السعودي، فواز القرني، وزميله عبدالرحمن العبود، بسبب سخريتهما من رجال الأمن إثر تلقي الحارس مخالفة منع التجول بمحافظة جدة.

 

قالت إمارة منطقة مكة عبر حسابها على تويتر: "إشارة إلى مقطع فيديو متداول يظهر فيه لاعبان ينتميان لأحد الأندية الرياضية، وهما يتهكمان برجال الأمن إثر تلقي أحدهما مخالفة منع التجول بمحافظة جدة، تم ضبطهما وإيقافهما واستكمال الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة".

 

وأوقفت عناصر الأمن، الدولي السعودي فواز القرني، جراء خرق قرار منع التجول في مدينة جدة، ووقعت غرامة مخالفة قرار السلطات، وقيمتها 40 ألف ريال.

 

 

 

 

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