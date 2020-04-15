اليابان تسجل 457 إصابة جديدة بفيرس كورونا

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تستمر حالات الإصابة بالفيروس الجديد في الارتفاع في اليابان، حيث تم تسجيل 457 إصابة جديدة يوم الأربعاء و10 حالات وفاة يوم الثلاثاء، وفقًا لوزارة الصحة في البلاد.



يبلغ إجمالي عدد الإصابات في جميع أنحاء البلاد الآن 8.812، بما في ذلك 712 حالة مرتبطة بسفينة دايموند برينسز السياحية التي تم عزلها في خليج يوكوهاما في فبراير. وبلغت حصيلة القتلى 131، مع 12 حالة وفاة مرتبطة بالسفينة.



في حين ركز مسؤولو وزارة الصحة على احتواء ومنع انتشار مجموعات العدوى، ازداد القلق على الصعيد الوطني مع ارتفاع عدد الحالات ذات المصدر غير المعروف للعدوى.



وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة اليابانية إنه تم تسجيل 311 إصابة جديدة وسبع وفيات ناجمة عن فيروس كورونا في البلاد يوم الاثنين، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".



جاء الارتفاع الأخير في الحالات مع دخول أجزاء كبيرة من اليابان في عطلة نهاية الأسبوع الأولى في ظل حالة الطوارئ وسجلت طوكيو أعلى قفزة في يوم واحد في الحالات يوم السبت، مع 197 إصابة.



في الأسبوع الماضي، حذر مسؤول في منظمة الصحة العالمية من أن اليابان قد تحتاج إلى اتخاذ تدابير أقوى لاحتواء الفيروس في المناطق التي لا يمكن تعقبها، وفقًا لما ذكرته محطة البث العامة في اليابان، NHK.



وفي حديثه في مؤتمر صحفي يوم الجمعة، قال مايكل رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة العالمية، إن اليابان ستضطر إلى زيادة الاختبارات والعزلة للحفاظ على انخفاض معدلات الإصابة، حسبما أفادت NHK.

