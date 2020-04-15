الدنمارك تبدأ إعادة فتح المدارس بعد إغلاقها بسبب تفشي فيروس كورونا

بدأت السلطات الدنماركية، صباح اليوم الأربعاء، إعادة فتح المدارس بعد شهر من الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية في خبر عاجل لها.

وفي وقت سابق، قررت السلطات الدنماركية، حظرالتجمعات لأكثر من 10 أشخاص بسبب فيروس كورونا.

وكانت رئيسة الوزراء الدنماركية الجديدة ميتا فريدريكسن، قد أعلنت أن بلادها ستغلق حدودها اعتبارا من ظهر يوم الأحد المقبل في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وجاء هذا القرار في مؤتمر صحفي عقدته رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسون مساء اليوم.

وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ76 ألف شخص، فيما وصل عدد المصابين إلى أكثر من مليون.

واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.

وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.