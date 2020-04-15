أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء، بأن عدد مصابي فيروس كورونا حول العالم يتجاوز المليونين، والمتعافون يلامسون النصف مليون.

وكان وباء كورونا المميت، قد انتشر بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ126 ألف شخص، فيما وصل عدد المصابين إلى أكثر من مليونين.

وتسعى العديد من الدول لإيجاد علاج للفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 126 ألف شخص حول العالم، وألحق بالاقتصاد العالمي خسائر كبيرة.

ويستمر وباء كورونا، في حصد الأرواح يوم بعد يوم، تحاول حكومات الدول المتعددة فرض إجراءات استثنائية في محاولة لاحتوائه

ولا يزال أكثر من ثلاثة مليارات نسمة معزولين داخل منازلهم في جميع القارّات، في غياب لقاح أوعلاج مثبت للوباء.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.