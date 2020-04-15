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سعر الدولار اليوم الأربعاء 15-4-2020 مقابل الجنيه المصري بالبنوك

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 08:24 ص
سعر الدولار اليوم في مصر
سعر الدولار اليوم في مصر
شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه استقرار في تعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 15-4-2020، مع توقعات بأن يشهد سعر الصرف الدولار استقرار حتى نهاية العام، وتشهد أسعار الدولار استقرار كبير منذ منتصف شهر مارس الماضي، حيث استقر سعر صرف الدولار عند 15.68 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 15-4-2020

سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 15.70 جنيه.

أسعار الدولار العالمية

تراجع الدولار اليوم بعد ظهور يانات تجارة من الصين صورة أقل قتامة للتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا مقارنة مع ما كانت تخشاه الأسواق، بالإضافة إلى معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بقوة وبدأت ولايات خططا لإعادة استئناف الأنشطة الاقتصادية.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.7 بالمئة إلى 0.6432 دولار أمريكي، وتقدم الدولار النيوزيلندي 0.6 بالمئة إلى 0.6131 دولار أمريكي وأضاف الجنيه الاسترليني 0.4 بالمئة إلى 1.2562 دولار وهو أقوى مستوياته منذ منتصف مارس.

كما ارتفع الذهب وعملتا الملاذ الآمن الين الياباني والفرنك السويسري أيضا، في مؤشر على حذر كامن.
واستقر الين عند 107.70 للدولار، لينزل قليلا عن ذروة أسبوعين التي بلغها أمس الاثنين.

 وعوض اليورو خسائر تكبدها أثناء الليل ليسجل 1.0939 دولار. وصعد اليوان الصيني 0.1 بالمئة إلى 7.0428 للدولار.

ومقابل سلة من العملات، تراجع الدولار 0.2 بالمئة إلى 99.195.




 

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