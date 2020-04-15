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فيروس كورونا يساهم في لم شمل فريق One Direction

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 08:34 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

أصبحت عودة اعضاء فريق وان دايركشن للغناء معا مسألة وقت، بعد تردد أنباء قوية عن عودتهم من جديد في عمل مشترك احتفالا بمرور 10 سنوات على تأسيس الفريق.

وحسبما ذركت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن اعضاء الفريق ألهمتهم أزمة كورونا، التي دفعتهم لترك خلافاتهم جانبا، للعودة للعمل معا من جديد.

وقالت الصحيفة أن لم شمل الفريق سيشمل تقديمهم لأغنية جديدة، ترفع من معنويات المجتمع البريطاني في ظل أزمة تفشي الفيروس القاتل.

وكان الظهور الأول لأعضاء فريق وان دايركشن عام 2010، من خلال مشاركتهم ببرنامج المسابقات الشهير إكس فاكتور.

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