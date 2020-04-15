ديزني تعمل على عودة أبطال High School Music في عمل موسيقي جديد



ودلل على ذلك ما ثار يتردد عن إعادة ديزني لفيلم High School Music الشهير، بأبطاله الأصليين النجم زاك إيفرون وفانيسا هادجنز وغيرهم.



وقالت صحيفة ديلي ميل، أن ديزني ترغب في عودة الفيلم الموسيقي الذي يعتبر من أبرز ما انتجته قناة ديزني للأطفال، في عمل موسيقي جديد يلهم الملايين من محبيه في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.



وستعيد ديزني الفيلم مع مهرخرجه الأصلي كيني أورتيجا، الذي ابدع في اخراج السلسلة الأصلية منه المكونة من ثلاث أجزاء.



ألهمت أزمة كورونا العديد من صناع السينما والموسيقى بهوليوود، بعودة أعمال ناجحة من جديد للاحتفال بقيمة الحياة، دون النظر لأي خلافات جانبية.