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فريق The Oneders الغنائي الشهير يعود بعد تفرقة 24 عاما

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 08:37 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

يستعد أعضاء فريق The Oneders الغنائي الذي اشتهر في فترة الثمانينيات والتسعينيات للعودة من جديد لتقديم فقرة غنائية مميزة لمحبيهم عبر الإنترنت، تضامنا مع الجالسين بمنازلهم في ظل الحجر الصحي بسبب كورونا.

وذلك حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، الذي ذكرت أن الفريق الغنائي الذي سبق له الظهور بأحد افلام النجم توم هانكس، سيعود لتقديم حفل غنائي أون لاين في يوم الجمعة المقبل.

وسيشارك الفريق الغنائي بهذه الفقرة، النجمة ليف تايلور، التي سبق لها المشاركة بالغناء مع الفريق في أول ظهور له، بالإضافة لكل من إيثن إمبري، وجوناثان ستشتيش.

وسيتم بث الفقرة الغنائية لفريق The Oneders عبر القناة الرسمية لهم على موقع يوتيوب، والمعروفة باسم the wonders.

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