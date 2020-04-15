"فوكس" تجدد مسلسل "9-1-1: Lone Star" لموسم جديد



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن المسلسل، الذي يشارك في بطولته النجم "روب لوي"، سيعود من جديد بعد أن حقق نسب مشاهدة مرتفعة خلال موسمه السابق.



وقالت الصحيفة بناء على تقرير من مجلة "هوليوود ريبورتر"، أن مسلسل 9-1-1: Lone Star حقق أعلى نسبة مشاهدات، ضمن الجمهور ممن هم في المرحلة العمرية فيما بين 18 و49 عام.



وكان المسلسل بين أعلى 10 مسلسلات مشاهدة تتبع شبكة قنوات فوكس، بحصده لـ 10.48 مشاهد خلال بث موسمه الماضي.



أعلنت شبكة تليفزيون فوكس الأمريكية، عن تجديد مسلسل الأكشن البوليسي الشهير 9-1-1: Lone Star للنجمة أنجيلا باسيت، لموسم آهر.