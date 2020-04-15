آنا كيندريك تزين غلاف مجلة InStyle Mexico بعدد أبريل



ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية، غلاف المجلة الذي ظهرت عليه آنا، مع نشرها لجانب من حوار آنا مع المجلة، والذي تحدثت خلاله عن فيلمها الجديد Trolls.



وعادت آنا للمشاركة في فيلم الرسوم المتحركة Trolls، الذي يدور في إطار موسيقي غنائي، وشاركها في بطولته النجم الكبير جاستن تمبرليك.



وقالت آنا أنه بسبب أزمة كورونا، ستقوم الشركة المنتجة للفيلم لطرحه للعرض إلكترونيا، لتسلية محبي أفلام Trolls، خلال ساعات العزل الذاتي بالمنزل.



زينت النجمة آنا كيندريك غلاف مجلة InStyle Mexico بعددها الجديد الصادر لشهر أبريل الجاري، وأجرت آنا جلسة تصوير خاصة للعدد نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع أنستجرام.