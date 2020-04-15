باربرا ستريسند تهاجم سياسة ترامب في إدارة أزمة فيروس كورونا



وعبر تغريدة لها نشرتها على حسابها الرسمي على موقع تويتر، نعتت باربرا الرئيس الأمريكي ترامب بالكاذب المتمرس، وانها تعتبره كذلك منذ تقلده منصب رئاسة الولايات المتحدة.



ومع تخطي عدد وفيات كورونا بامريكا لـ 20 ألف حالة وفاة، قالت باربرا ان السبب الرئيسي في ذلك السياسة السيئة لترامب في إدارة الأزمة.



وقبل باربرا سبق للعديد من نجوم ونجمات هوليوود أن هاجموا سياسة الرئيس الأمريكي ترامب في إدارة أزمة تفشي فيروس كورونا، من ضمنهم النجم كريس إيفانز.



هاجمت نجمة هوليوود الشهيرة باربرا ستريسند الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسياسته الخاصة بإدارة أزمة تفشي فيروس كورونا.