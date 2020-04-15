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الطالع الفلكي الأربِعَاء 15/4/2020..ثِقَة زَائِدَة!

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 08:38 ص
الطالع الفلكي الأربِعَاء 15/4/2020
الطالع الفلكي الأربِعَاء 15/4/2020
أحمد يسري
*القمر فى الرّبع الرّابع  ، القمر فى الدّلو.
**فلكياً/هندياً: القمر فى الجدى.
 
**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحَمَل من 20 مارس - 19 أبريل.
**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الحَمَلْ من  13 أبريل - 14 مايو.
**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى فَرْغْ المُقدّم من 3 أبريل - 15 أبريل.

اليوم 7 برمودة قبطى ، 15 نيسان رُومى، 22 شعبان ، ميمُون للغاية.

 قال الحكيم المصرى: (أنا مش حخلّى فالدّنيا راجل عقيم،كله لازم يخلّف)-مَظّنّش ، الخِلفَة رِزء والرّزء مأسُوم ، وفيه ناس مش مَأسُمْلَهَا تخلّف. (حسين الشربينى من فيلم جرى الوحوش-1987)

*القمر فى الدّلو "غربيّاً"
مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست  بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.

*(الشّمس فى الحَمَلْ تربيع المُشترى فى الجَدْى- غربيّاً- تروبيكال سِيسْتِمْ)
الشمس تربيع المُشترى نصف محبّة أو نصف عداوة وبينهما 90 درجة لاغير ، يكون هذا التربيع فى أدق درجاته بمشيئة الله تَعَالى فى تمام الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟

الشمس/الأنا/الإيجو ترغب فى الظهور وإثبات ذاتك وتسليط الأضواء عليك حتى لو كان على حساب المُشترى/الثروة من خلال بقشيش مُبَالَغْ فيه أو شراء سلع باهظة أو حمل أوزان ثقيلة فى صالة التمرين أو التبرّع باستلام أعمال تفوق قدراتك وكلها بقصد التباهى دون أى ضرورة إلا الرغبة فى التمتّع بنظرة الحسد فى عيون الآخرين لما تقوم بعمله ، ، هذا التصرف غالباً يكون بسبب نقص من الطفولة يتم تعويضه بلفت أنظار الآخرين ويكون ثمنه تمزّق عضلاتك أو خسارة مُعتبرة لأموالك كان بإمكانك تجنّبها لو تواضعت وخفّضت قليلاً شعورك بالأنا.

من وجهة نظر إيجابيّة فهذا التربيع (قد) يتسبب فى ضربة حظّ/إكتشاف/ باب رزق غير مُتوقّع يتسبب لك فى ثروة ، شرط ألا تتمادى فى شعورك بالأنا/ مهارتك/علمك/الشمس فاحتماليّة هرب هذا الحظ/الثروة/العلم/المُشترى من يدك مرتفعة بوجود ثقة مُفرطة بالنفس ، هذا ما يحدث للاعب الألومبياد الحاذق عندما يُفرط فى الثقة فى نفسه فيتلعثم ويختل توازنه أو بروفسير يكتشف علاجاً فيفرط فى الثقة بنفسه لتحدث له تعقيدات تُطيح باكتشافه/سقوط الثروة/المُشترى من قمّة جبل النجاح فى بُرج الجدى دون أدنى فرصة له فى إستعادة مركزه المفقود من جديد ، لذا وَجَبَ الحَذَر.

*إلى الطّوالع اليوميّة..

برج الحمل: لا تَشْتَرِ ما لست فى حاجة لشرائه لمجرّد مُتعة الشراء ، وفّر قرشك الأبيض لليوم الرّمادى.
 
برج الثور: إن أردت أن تُطاع فأمر بما يُستطاع ، مقولة عليك تطبيقها حتى لاتُفاجأ بنفور شديد أو ردّ خشن من الآخرين.

برج الجوزاء: وُضعت التقاليد والقوانين للمنفعة العامّة ، لذا لاتحاول خرق القوانين أو التقاليد وتمسّك بها لمصلحتك قبل مصلحة غيرك.
 
برج السّرطان: رغبتك فى الغناء مُرتفعة حتى إن لم تكن تستحم، هذا يعنى بحثك عن نصفك الحلو إن كنت عازباً ، وتأدية واجباتك الزوجيّة إن كنت مُتزوّجاً.

برج الأسد: لك سمعة ممتازة كرجل أسرة طيّب ومثالى، وهذا يعنى إصلاح العلاقات وتسوية النزاعات بين أفراد العائلة والإبتعاد عن محاكم الأسرة.
 
برج العذراء : إبتعد عن مُجادلة الدّهماء إن صادفت أحدهم فى طريقك ، لن تغير العالم لكن بإمكانك تفادى التعامل مع من لايتمتّعون بالذوق أو الأخلاق.

برج الميزان: بإمكانك جلب السعادة لشخص حزين بمساعدته على إنهاء مشكلته أو سداد ديونه التى هى صغيرة بالنسبة لك، لتتحسن نفسيتك وتشعر بالراحة.
 
برج العقرب: الزراعة وحتى طهى الطعام تحتاج الوقت لتنضج ، والعلاقات الشخصيّة والمشاريع الجديدة ليسا إستثناءً ،حتى تظهر النوايا، فى التأنّى السّلامة.

برج القوس: الغضب يزول سريعاً لكن كلماتك الغاضبة قد لاتزول بنفس السّرعة فتأكد من ضبط لسانك.

برج الجدى: الحظ على كتفك على شكل فرص لوظائف إضافية لزيادة دخلك بالحلال بمشيئة الله تَعَالى، إشترِ هديّة مناسبة للخطيبة-الزوجة وتصدّق على فقير.

برج الدّلو: نقص أحد الفيتامينات قد يتسبب فى العصبية أوالكآبة أو تشتت القدرة الذهنية على التركيز بعملك،عليك بتوازن الطعام والمُكمّلات الغذائيّة.

برج الحوت: قد يأتى الضرر من أصحاب النوايا الطيبة، لذا لاتقم باتباع نصائح الآخرين بشكلٍ أعمى دون فحصها والتأكد من ملاءمتها لك.

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