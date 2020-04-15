كيم كارداشيان تنشر لقطات قديمة لها وسط فراغ العزل الذاتي



ونقلت صحيفة ديلي ميل اللقطات التي نشرتها كيم عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور أنستجرام، بعد نشرها لمجموعة من اللقطات التي تمنت من خلالها عيد ميلاد سعيد لابنة شقيقتها كلوي كارداشيان.



وسبق لكيم كارداشيان أن أعلنت عن غلق كافة المتاجر الرسمية التي تبيع من خلالها منتاجتها من الملابس، ومستحضرات التجميل بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.



كما سبق وأعلنت كيم عن تبرعها بمبلغ 2 مليون دولار خصصتها لدعم مستشفيات مدينة لوس أنجلوس في مواجهة تفشي فيروس كورونا.



قامت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان بنشر مجموعة من اللقطات القديمة لها، كانت قد استخدمتها في الترويج لماركة ملابسها الخاصة من الملابس الداخلية SKIMS.