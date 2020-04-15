"فرحان أختار" يعود للدراما عبر Off The Record



وذلك وفقا لما ذكر موقع "إنديا توداي" الذي أفاد بأن شركة انتاج Tiger Baby تتولى مهمة انتاج المسلسل الجديد، الذي ستكون حلقاته عبارة عن قصص منفصلة.



وسيشارك في بطولة المسلسل عدد مميز من نجوم بوليوود سيتم الكشف عنهم في وقت لاحق، عبر كل حلقة جديدة من حلقات المسلسل الذي يبدأ بثه عبر قنوات BTS خلال الاسبوع الجاري.



ومن ضمن نجوم بوليوود المقرر مشاركتهم في بطولة المسلسل كل النجم إمران، من فيلم Zindagi Na Milegi Dobara.



يستعد النجم الهندي الكبير فرحان أختار للعودة للدراما الهندية من جديد عبر مسلسل Off The Record، يشارك في انتاجه المنتجة الهندية زويا أختار، وريما كاجتي.