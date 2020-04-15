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10 تصريحات نارية لحسام حسن مع شوبير

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 10:05 ص
حسام حسن وشوبير
حسام حسن وشوبير
علاء خليف
تحدث حسام حسن نجم الكرة المصرية السابق والمدير الفني الأسبق للزمالك والمصري البورسعيدي، في الجزء الثاني من حواره المثير مع الإعلامي أحمد شوبير عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، عن طموحات بشأن تدريب منتخب مصر والأهلي، وتجاهله في حفل قرعة أمم إفريقيا 2019، ونصائحه لثلاثي الأحمر الكبار شريف إكرامي وأحمد فتحي وحسام عاشور.
وكان "العميد" تطرق في الجزء الأول من حواره للحديث عن كواليس رحيله وشقيقه عن النادي الأهلي والانتقال لصفوف الغريم التقليدي الزمالك 2000، وعلاقته بـ صالح سليم رئيس القلعة الحمراء السابق، وعن مفاوضات مسئولي الأحمر معه لعودته مجددًا.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز 10 تصريحات في الجزء الثاني من حوار "العميد" حسام حسن:-

- شعور السعادة وأنا بدخل النادي الأهلي كإني راجع من سفر بعد غياب طويل

- المطالبة بتولي تدريب منتخب مصر كان مطلب جماهيري وأعتقد كنت أستحق ذلك

- تولي تدريب النادي الأهلي أمنية بالنسبة لي ولكن لا أسعي وراءها

- الحديث عن عصبيتي لإبعادي عن المناصب فزاعة يتحجج بها البعض

- هل كان من المنطقي دعوة نجوم أفارقة كبار لحفل قرعة بطولة ستقام في مصر ويتم تجاهلي وهل أبوريدة له دور في المعاملة غير اللائقة التي ألقاها أنا وشقيقي إبراهيم؟!

- الجوهري أفضل مدرب في تاريخ مصر ولا مثيل له وجيل 90 هو الأفضل

- محمد صلاح لاعب يبني عليه تكتيك فريق والنني جيد لكن يوجد الأفضل منه

- مصطفي محمد مهاجم مصر القادم وعمرو جمال مهاجم جيد

- لو كنت مكان فتحي هجدد بدون تفكير ورحيل إكرامي صحيح وأنصح عاشور بالإعتزال

- باسم مرسي لم يحافظ على نعمة نادي الزمالك وصالح جمعة لاعب خد أكبر من حجمه والأهلي صبر عليه كتير

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