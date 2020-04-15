حاتم فهمى يسجل أغنية "حاجة فيك" ويستعد لتصويرها

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انتهى المطرب حاتم فهمى من تسجيل أغنية جديدة تحمل عنوان "حاجة فيك"،وهي من كلمات ربيع السيوفي وتوزيع رامي عبده،وألحان عمر الشربيني،وتنتمى إلى نوعية الأغاني الرومانسية، ومن المقرر تصويرها خلال الأيام المقبلة على طريقة الفيديو كليب أو الريليكس فيديو.





وفي سياق آخر،طرح حاتم فهمث مؤخرًا فيديو كليب لأغنيته الجديدة "شفت" عبر اليوتيوب والمتاجر الإلكترونية،وهي من كلمات وألحان عمر الشربيني،وتوزيع وميكس وماستر لكريم عبدالوهاب، والكليب من إخراج عمر الشربيني









والجدير بالذكر أن حاتم فهمي طرح منذ عامين أغنية "ماشاء الله"، وهي من كلمات أحمد تبارك، وألحان محمد غريب، وتوزيع كريم عبد الوهاب.