وزارة الصحة العُمانية تعلن تسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة العُمانية، صباح اليوم الأربعاء، تسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

وفي وقت سابق، قد أعلنت وزارة الصحة العمانية، شفاء 6 حالات و86 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وكانت السلطات العمانية، قد قررت عزل العاصمة مسقط كلياً عن المحافظات الأخرى حتى 22 إبريل، ومنع الدخول إليها والخروج منها باستثناء المواد التموينية والأطقم الطبية.

وتصاعد الرعب العالمي جراء تفشي فيروس كورونا الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره.

والجدير بالذكر أن فيروس كورونا، انتشر بين الناس عادةً من خلال السعال والعطس أو ملامسة شخص لشخص مصاب أو لمس سطح مصاب ثم الفم أو الأنف أو العينين. للحماية من العدوى، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) باتباع ممارسات النظافة الشخصية الأساسية، مثل غسل اليدين بشكل متكرر، وشرب السوائل بكثرة، وتغطية الأنف والفم بمنديل أو بكوعك عند السعال، والبقاء في المنزل إذا كنت تشعر بالمرض.