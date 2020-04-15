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تشيلسي يحدد سعر بيع نجولو كانتي

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 09:40 ص
كانتي
كانتي
أحمد عصام

حدد مسئولو نادي تشيلسي الإنجليزي سعر بيع اللاعب الفرنسي نجولو كانتي لاعب خط وسط الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير فرنسية حسب صحيفة ليكيب، إن إذا أراد يوفنتوس او ريال مدريد او باريس سان جيرمان التوقيع مع نجولو كانتي فعليهم دفع 70 مليون يورو.

ويُريد لامبارد مدرب تشيلسي الاستفادة من قيمته والاستثمار بها كونه أعلى لاعب يحصل أجر في النادي، وقد يأتي هذا في ذهن الإدارة للتوقيع مع صفقات جديدة.

ويعد نادي ريال مدريد هو أكثر الأندية رغبة في الحصول على خدمات اللاعب الفرنسي.

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