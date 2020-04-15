كريستيانو الجديد يفاجئ ميسي في برشلونة

أعرب لاعب كرة القدم البرتغالي الشاب فرانسيسكو ترينكاو (20 عاماً) مهاجم فريق سبورتنغ براغا البرتغالي عن شعوره "بالفخر" للتعاقد مع برشلونة الإسبانية ولأنه يستطيع الآن اللعب بجوار الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ووقع ترينكو في يناير الماضي على عقود انتقاله لبرشلونة بداية من الموسم المقبل مقابل 31 مليون يورو لناديه البرتغالي.

وأشار ترينكاو إلى أن ميسي هو أحد لاعبين يعتبرهما مثله الأعلى، وأن اللاعب الآخر هو مواطنه كريستيانو رونالدو المهاجم السابق لريال مدريد الإسباني ولاعب يوفنتوس الإيطالي حالياً.

وأوضح اللاعب في مقابلة بثت مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي لناديي برشلونة وبراغا ونقلتها وكالة أنباء أوروبا برس: "اللعب بجوار ميسي سيكون مصدر فخر لي، أود بالفعل أن ألتقيه وأن تتاح لي فرصة التعلم منه، إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم، سبق لي أن تحدثت إلى الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم برشلونة الذي بعث لي برسالة ترحيب، إنه ينتظرني بالفعل".

وأكد ترينكاو أنه سيكون مصدر فخر له أن يلعب بجوار كل لاعبي برشلونة وأن يرتدي قميص هذا النادي العريق خلال الموسم المقبل.

وقال: "أود بالفعل ارتداء قميص أفضل ناد في العالم، أترقب المشاركة مع هؤلاء اللاعبين العالميين".

وأعرب اللاعب عن أمله في أن يقدم أداء "ساحراً" على إستاد كامب نو وأشار: "سأتقدم خطوة بخطوة، سأقدم أدائي الساحر وشبابي لخدمة الفريق، أعتقد أنني أستطيع أن أقدم لبرشلونة ما قدمته لبراغا وأن يستمتع الناس بأدائي".

وأكد ترينكاو: "أعمل باجتهاد وأحاول دائماً تقديم قصارى جهدي، أتمتع بالقوة الذهنية، أسعى لتسجيل الأهداف وصناعتها، أجيد المواجهات الفردية مع لاعبي المنافس وأحاول مساعدة الفريق، أعتقد أن أسلوبي يناسب برشلونة بشكل جيد".

وأضاف: "لا أبالي كثيراً بصغر سني، أحاول تأدية عملي والسن لا يهم، إنني هنا في براغا منذ 9 سنوات وتعلمت الكثير كلاعب وكشخص، ولكن أهم ما تعلمته هو أن أعمل دائماً على الدفاع عن أهدافي".

ومن المقرر أن يبدأ ترينكاو مسيرته مع برشلونة في أول يوليو (تموز) المقبل، علماً بأن عقده مع الفريق والذي يمتد إلى 2025 يتضمن شرطاً جزائياً تبلغ قيمته 500 مليون يورو.

ويترقب اللاعب حالياً ما ستسفر عنه الأحداث في الأسابيع القليلة المقبلة في ظل توقف المسابقات الكروية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكشف ترينكاو أنه يستغل الفترة الحالية لتعلم اللغة الإسبانية، وقال: "أتلقى حصتين أسبوعياً وذلك بداية من توقيعي العقد في يناير (كانون الثاني) الماضي".

وقال اللاعب الشاب، عن فترة العزل المنزلي حالياً بسبب فيروس كورونا: "أعيش في منزلي مع والداي وشقيقتين، إنني وأفراد العائلة بحالة جيدة، أطالب الجميع بالبقاء في منازلهم وأقول لهم إن كل شيء سيصبح على ما يرام".