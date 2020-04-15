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اليويفا يدرس إقامة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في أغسطس

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 09:43 ص
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا
وكالات
يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ورابطة الأندية الأوروبية (إيكا)، إقامة مباريات دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا في أغسطس (آب) في دورة مجمعة من أجل استكمال المسابقة رغم تفشي وباء كورونا، وذلك وفقاً لتقارير إعلامية إسبانية اليوم الثلاثاء.

وأفادت تقارير عدة صحف من بينها صحيفة موندو ديبورتيفو، أن "يويفا" و "إيكا" يبحثان حالياً عن مكان محايد يمكن عزل اللاعبين والأجهزة الفنية فيه خلال فترة المسابقة، كما أضافت التقارير أنه يجب أيضاً فرض ضوابط طبية صارمة.

ويمكن لمباريات دور الثمانية والدور قبل النهائي أن تقام من دور واحد، بدلاً من إقامتها بالصورة المعتادة (ذهاب وإياب) في ظل الظروف الحالية.

وفي هذه الحالة يمكن للمباراة النهائية أن تقام في إسطنبول مثلما كان مقرراً، وذلك وفقاً لتطورات الوباء.

وأفادت التقارير أن "يويفا" و"إيكا" مازالا يعملان على تحديد أفضل حل ممكن.

وتوقفت منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لأجل غير مسمى في منتصف مارس في إطار الإجراءات لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن البطولة كان يفترض أن تنتهي في 30 مايو المقبل على أن تقام المباراة النهائية في إستاد أتاتورك الأولمبي بمدينة إسطنبول. 

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