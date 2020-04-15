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33.62 مليار يوان خسائر خطوط الطيران الصينية في الربع الأول من العام

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 09:28 ص
بوابة الفجر
قالت هيئة تنظيم الملاحة الجوية يوم الأربعاء إن الخطوط الجوية الصينية سجلت خسارة إجمالية بقيمة 33.62 مليار يوان (4.8 مليار دولار) في الربع الأول من العام بعد تراجع الطلب على السفر بسبب تفشي فيروس كورونا.

كانت شركة الخطوط الجوية الصينية عانت في فبراير شباط من خسائر قياسية بلغت 20.96 مليار يوان بعد فرض حالة العزل العام على أجزاء كبيرة من البلاد في إطار جهود للحد من انتشار الفيروس.

وقال مسؤول بإدارة الطيران المدني الصينية في مؤتمر صحفي إن العدد الإجمالي للمسافرين تراجع 71.7 في المئة مقارنة بالعام السابق مضيفا أن المعيار انخفض 53.9 في المئة في الربع الأول.

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