تير شتيجن يقحم ليونيل ميسي في أزمة تجديد عقده

اقترب نادي برشلونة الإسباني من تجديد عقد حارسه الألماني مارك أندريه تير شتيجن بعد وصول المفاوضات بينهما إلى مراحل متقدمة.

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن أن التجديد لشتيجن إن تم، سيكون مكلفًا لبرضشلونة بسبب مطالب اللاعب المرتفعة بخصوص الأجر.

وعرض برشلونة على شتيجن زيادة تصل إلى 6.5 مليون يورو في الموسم الواحد على راتبه لكن الألماني رفض لأنه يريد أن يكون في قمة جدول الرواتب خلف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والمهاجمين المتواجدين في الفريق.

من الجدير بالذكر أن شتيجن صاحب الـ 27 عاماً، والذي يعتبر واحد من أفضل حراس المرمى في العالم، ينتهي عقده الحالي مع برشلونة في يونيو 2022.