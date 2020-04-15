الاتحاد الإيطالي يرفض إلغاء الدوري

رفض جابرييل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم فكرة الاستسلام بشأن عدم استئناف منافسات الموسم الحالي، رغم كل الظروف التي تعانيها بلاده في الوقت الراهن، من تداعيات فيروس كورونا.





وتوقف النشاط الرياضي في إيطاليا منذ 9 مارس الماضي، بعد تفشي وباء كورونا المستجد.





وقال جرافينا في تصريحات لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية: "أحترم العِلْـمُ، لكن لا يمكنني الاستسلام، نحن نبحث كيفية العودة للعب ف عندما تعود الحياة في كل القطاعات بإيطاليا مجددًا، ستعود كرة القدم".





وتابع: "أقولها مرة وللأبد، علينا استكمال البطولة، ولدينا الوقت، سنتخذ القرار معًا، الحكومة والاتحاد والأطباء، لأن استئناف المسابقة سيفيد نظامنا بالكامل".





وعن إمكانية خوض المباريات في مدينة واحدة، صرح جرافينا: "قد يحدث ذلك، لكن ليس في شمال البلاد".





واستدرك: "لا يمكن اللعب في مدينة واحدة فقط، أن تلعب 10 مباريات في نفس الملعب خلال أسبوع يبدو صعبا، سنحتاج أيضًا إلى 20 مركزًا رياضيًا".





وأردف: "توقف البطولة سينشئ سلسلة من الخلافات وهناك بالفعل تحذيرات من بعض الأندية على طاولتي".





وتابع: "الفيفا مهد الطريق، فالموسم الجديد لن يبدأ دون اختتام الموسم الحالي، ليس هناك موعد للبدء من جديد، لكن سنعمل جنبا إلى جنب مع الدوريات الأوروبية الأخرى".





واختتم: "إذا سمحوا لنا باللعب في بداية شهر يونيو سيكون ختام البطولة في نهاية يوليو المقبل".



