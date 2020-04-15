Advertisements

الاتحاد الإيطالي يرفض إلغاء الدوري

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 02:32 م
رئيس الاتحاد الإيطالي
رئيس الاتحاد الإيطالي
الفجر الرياضي
رفض جابرييل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم فكرة الاستسلام بشأن عدم استئناف منافسات الموسم الحالي، رغم كل الظروف التي تعانيها بلاده في الوقت الراهن، من تداعيات فيروس كورونا.

وتوقف النشاط الرياضي في إيطاليا منذ 9 مارس الماضي، بعد تفشي وباء كورونا المستجد.

وقال جرافينا في تصريحات لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية: "أحترم العِلْـمُ، لكن لا يمكنني الاستسلام، نحن نبحث كيفية العودة للعب فعندما تعود الحياة في كل القطاعات بإيطاليا مجددًا، ستعود كرة القدم".

وتابع: "أقولها مرة وللأبد، علينا استكمال البطولة، ولدينا الوقت، سنتخذ القرار معًا، الحكومة والاتحاد والأطباء، لأن استئناف المسابقة سيفيد نظامنا بالكامل".

وعن إمكانية خوض المباريات في مدينة واحدة، صرح جرافينا: "قد يحدث ذلك، لكن ليس في شمال البلاد".

واستدرك: "لا يمكن اللعب في مدينة واحدة فقط، أن تلعب 10 مباريات في نفس الملعب خلال أسبوع يبدو صعبا، سنحتاج أيضًا إلى 20 مركزًا رياضيًا".

وأردف: "توقف البطولة سينشئ سلسلة من الخلافات وهناك بالفعل تحذيرات من بعض الأندية على طاولتي".

وتابع: "الفيفا مهد الطريق، فالموسم الجديد لن يبدأ دون اختتام الموسم الحالي، ليس هناك موعد للبدء من جديد، لكن سنعمل جنبا إلى جنب مع الدوريات الأوروبية الأخرى".

واختتم: "إذا سمحوا لنا باللعب في بداية شهر يونيو سيكون ختام البطولة في نهاية يوليو المقبل".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا رئيس الاتحاد الايطالي الدوري الايطالي

أخبار تهمك

تصريح صادم من الصحة العالمية عن دواء كورونا المنتظر (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من رئيس الوزراء على الاحتفال بشم النسيم

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. النائب العام يأمر بحبس 26 متهمًا في أحداث الخانكة

منذ ساعة و 26 دقيقة

مفاجأة.. فايلر يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ 33 دقيقة

الأهلي يستعد لخطف صفقة قوية من بيراميدز

منذ ساعتين و 38 دقيقة

برشلونة يحضر لصفقة تبادلية كبرى مع باريس سان جيرمان

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. بشرى سارة من وزارة المالية

منذ ساعة و نصف

الأهلي يقرر رحيل نجم الفريق ويحدد مبلغ بيعه

منذ ساعة و 17 دقيقة

الرسالة الأخيرة للمقدم محمد الحوفي قبل استشهاده (فيديو)

منذ ساعة و 6 دقيقة

خبير أمني عن حادث الأميرية الإرهابي: خلية شديدة الخطورة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

صور أولية للعناصر الإرهابية المتورطة في حادث الأميرية (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

طبيب بجامعة صينية يكشف الحل السحري للخروج من أزمة كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

أسرة شهيد "واقعة الأميرية" ينتظرون وصول الجثمان بدمنهور (صور)

منذ حوالي 13 ساعة

هددوا بتفجير العمارة.. القصة الكاملة لاشتباكات الداخلية والإرهابيين بالأميرية (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. لحظة وصول جثمان الشهيد محمد الحوفي لمسقط رأسه (فيديو)

منذ ساعتين و 53 دقيقة

رسميًا.. كهربا يبرر لـ"الفيفا" أسباب فسخ التعاقد مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

عاجل.. وزير الشباب والرياضة يعلن موقفه من إلغاء الدوري المصري

يوفنتوس يرفض دفع تعويضات لجماهيره

إنتر ميلان وروما يرفضان الانسحاب من الدوري الأوروبي بسبب كورونا

4 مخاطر تهدد الدوري الإيطالي بسبب كورونا

مصير مجهول للدوري الإيطالي بسبب فيروس كورونا

رغم انتشار فيروس كورونا.. رئيس الاتحاد الإيطالي يقترح استكمال النشاط الرياضي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:48 م

عاجل.. النائب العام يأمر بحبس 26 متهمًا في أحداث الخانكة

أول تعليق من رئيس الوزراء على الاحتفال بشم النسيم

01:08 م

عاجل.. لحظة وصول جثمان الشهيد محمد الحوفي لمسقط رأسه (فيديو)

12:21 م

تصريح صادم من الصحة العالمية عن دواء كورونا المنتظر (فيديو)

08:23 ص

عاجل.. بشرى سارة من وزارة المالية

01:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي