ارتفاع عدد الوفيات في إسرائيل بسبب فيروس كورونا إلى 124

أكدت السلطات الصحية في إسرائيل، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات في البلاد، بسبب فيروس كورونا إلى 124، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وقد سجلت السلطات الصحية الإسرائيلية، في وقت سابق، 4 حالات وفاة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الوفيات في البلاد إلى 107.

وتوفى الحاخام الإسرائيلي الأكبر الأسبق إلياهو باكشي دورون (79 عاما)، يوم الاثنين الماضي، بفيروس كورونا، بعدما نقل إلى مشفى "شعاري تسيدق" منذ نحو 3 أسابيع، قبل أن تتراجع حالته الصحية في الأيام الأخيرة، ويطرأ عليها تدهور خطير في الساعات الأخيرة.

وتسبب تفشي فيروس كورونا الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره، في رعب عالمي.

أعراض فيروس كورونا الجديد

يمكن أن تسبب فيروسات كورونا مجموعة من الأعراض، بما في ذلك الحمى والسعال وضيق التنفس والتهاب الحلق وسيلان الأنف. معظم إصابات فيروس كورونا تسبب مجرد نزلات البرد؛ وهناك سلالات أكثر شدة يمكن أن تؤدي إلى التهاب رئوي حاد يتطلب العلاج في المستشفى. يشير مركز السيطرة على الأمراض إلى أن أعراض فيروس كورونا الجديد تشمل "الحمى والأعراض التي تصيب الجزء الداخلي من مرض الجهاز التنفسي (مثل السعال وصعوبة التنفس)." وتشمل عوامل الخطر السفر في الآونة الأخيرة إلى بعض المناطق المتضررة أو الاتصال بشخص يشتبه في إصابته بالفيروس.