Advertisements

أحمد سعيد عبد الغني يعود للدراما من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه"

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 09:56 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد

أعلن الفنان أحمد سعيد عبد الغني عن مشاركته في السباق الرمضاني المُقبل من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر أحمد سعيد عبد الغني صورة له، وعلق على الصورة قائلًا :"ونحب تاني ليه !؟،رمضان إن شاء الله".

مسلسل"ونحب تاني ليه "من ﺇﺧﺮاﺝ مصطفى فكري،ﺗﺄﻟﻴﻒ عمرو محمود ياسين،بطولة ياسمين عبدالعزيز،كريم فهمي،شريف منير، سوسن بدر،عماد رشاد،كارولين عزمي،ويشهد المسلسل عودة أحمد سعيد عبد الغني إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب عامين.


والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد سعيد عبد الغني الدرامية مسلسل"ضد مجهول"،وهو من ﺇﺧﺮاﺝ طارق رفعت،ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن سلامة،بطولةغادة عبدالرازق،حنان مطاوع،دياب،روجينا،فراس سعيد .

أخبار تهمك

خبير أمني عن حادث الأميرية الإرهابي: خلية شديدة الخطورة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. أول ظهور إعلامي لهيفاء وهبي.. هل تغيرت ملامحها؟ (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

سر تعافي الصعايدة سريعا من فيروس كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 9 دقيقة

صور أولية للعناصر الإرهابية المتورطة في حادث الأميرية (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تجاوز عدد إصابات كورونا في العالم حاجز الـ2 مليون

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح صادم من الصحة العالمية عن دواء كورونا المنتظر

منذ ساعتين و 15 دقيقة

تبادل إطلاق نار بين الشرطة وإرهابيين في الأميرية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. ترامب يعاقب منظمة الصحة العالمية ويوقف تمويلها (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

أسرة شهيد "واقعة الأميرية" ينتظرون وصول الجثمان بدمنهور (صور)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تفاصيل تصفية 7 عناصر إرهابية في خلية الأميرية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ننشر اسم شهيد الأمن الوطنى خلال تبادل إطلاق نار مع إرهابيين بالأميرية

منذ حوالي 14 ساعة

تكليف عاجل من رئيس مجلس الوزراء بشأن كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

ضبط محال شهيرة تبيع لحوم الحمير للمواطنين بالمعصرة (فيديو)

منذ ساعتين

هددوا بتفجير العمارة.. القصة الكاملة لاشتباكات الداخلية والإرهابيين بالأميرية (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير الدفاع ورئيس الأركان

منذ حوالي 19 ساعة

الأوقاف تحذر من صفحات الإخوان: المساجد مغلقة ولن تفتح الآن

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:23 ص

تصريح صادم من الصحة العالمية عن دواء كورونا المنتظر

هددوا بتفجير العمارة.. القصة الكاملة لاشتباكات الداخلية والإرهابيين بالأميرية (فيديو)

09:17 م

أسرة شهيد "واقعة الأميرية" ينتظرون وصول الجثمان بدمنهور (صور)

02:17 ص

صور أولية للعناصر الإرهابية المتورطة في حادث الأميرية (فيديو)

01:45 ص

خبير أمني عن حادث الأميرية الإرهابي: خلية شديدة الخطورة (فيديو)

02:19 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي