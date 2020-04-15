أحمد سعيد عبد الغني يعود للدراما من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه"

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أعلن الفنان أحمد سعيد عبد الغني عن مشاركته في السباق الرمضاني المُقبل من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر أحمد سعيد عبد الغني صورة له، وعلق على الصورة قائلًا :"ونحب تاني ليه !؟،رمضان إن شاء الله".



مسلسل"ونحب تاني ليه "من ﺇﺧﺮاﺝ مصطفى فكري،ﺗﺄﻟﻴﻒ عمرو محمود ياسين،بطولة ياسمين عبدالعزيز،كريم فهمي،شريف منير، سوسن بدر،عماد رشاد،كارولين عزمي،ويشهد المسلسل عودة أحمد سعيد عبد الغني إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب عامين.





والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد سعيد عبد الغني الدرامية مسلسل"ضد مجهول"،وهو من ﺇﺧﺮاﺝ طارق رفعت،ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن سلامة،بطولةغادة عبدالرازق،حنان مطاوع،دياب،روجينا،فراس سعيد .



