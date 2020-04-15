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مرتضى منصور يكشف تطورات جديدة حول عودة أزمة النقاز ويستشهد بساسي

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 09:57 ص
النقاز وساسي
النقاز وساسي
الفجر الرياضي
صرح مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بأن لاعب الفريق السابق، الظهير التونسي حمدي النقاز، طلب العودة مرة أخرى، ولكني رفضت ذلك الأمر.

وجاءت تصريحات مرتضى منصور، بعد إعلان محامي اللاعب، أمس الثلاثاء، وصول خطاب من الفيفا يشير إلى توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها مليون و250 الف دولار.

وخلال  تصريحات لقناة الزمالك قال مرتضى منصور:" النقاز لاعب هارب ،لم يصلنا اي خطاب من الفيفا وهو أراد فسخ عقده، وهذا كان هدفنا، وفرجاني ساسي شاهد على هذه الواقعة، النقاز طلب العودة مرة اخر لكننا رفضنا.

يذكر أن محامي التونسي حمدي النقاز، كان قد صرح بأن الحل الوحيد أمام الزمالك لإنهاء القضية، هومنح اللاعب قيمة مستحقاته المتأخرة والاعتذار له. 

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