الأهلي يضحي بنجمي الفريق لضم بديل أحمد فتحي

يفكر مسئولو النادي الأهلي في التضحيه بنجمي الفريق من أجل التعاقد مع بديل مميز لأحمد فتحي الظهير الأيمن للأحمر عقب رحيله إلى بيراميدز.





وأكدت صحيفة "المنتخب" المغربية أن الأهلي يفكر في التعاقد مع محمد ناهيري الظهير الأيمن لنادي الوداد المغربي.





وكشفت الصحيفة أن النادي الأحمر مستعد للتضحيه بالثنائي وليد أزارو وجيرالدو دا كوستا نجمي الفريق في الصيف ليتمكن من ضم ناهيري.





وأشارت الصحيفة إلى أن الأهلي يفكر في التخلص من أزارو وجيرالدو بسبب قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بتقليل عدد الأجانب في الدوري المصري بداية من الموسم القادم.





يذكر أن عقد محمد ناهيري مع نادي الوداد ينتهي بنهاية الموسم الجاري ويحق له بعد ذلك الانضمام إلى أي نادي في الصيف مجانا.



