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بوليسيتش يعلن عودته إلى أمريكا بسبب فيروس كورونا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 10:03 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
أعلن اللاعب الامريكي كريستيان بوليسيتش لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي عن عودته إلى بلاده في الساعات الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا ورغبته في الوجود بجانب عائلته.

وقال بوليسيتش في تصريحات صحفية : "لقد عقدت إلى الولايات المتحدة ومن المؤكد أنه من الجيد أن أعود إلى عائلتي في هذا الوقت، وإنهم جميعًا بصحة جيدة لذا فالأمور تسير بشكل جيد".

وأضاف : "‏من الواضح أن الفيروس ينمو وينتشر في الولايات المتحدة، ولكن بمناطق معينة والمدينة التي أعيش فيها الأمور بها ليست سيئة للغاية، وهناك حالتان ولكن الأوضاع هادئه ولا تشبه مقياس الأماكن الأخرى".

وتابع : "مر وقت طويل مُنذ آخر مرة لعبت بها كرة القدم، وأنا أتحسن ومتحمس جدًا للعودة للعب".

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