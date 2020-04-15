ننشر حالة الطقس اليوم الأربعاء ودرجات الحرارة المتوقعة في محافظات ومدن مصر





كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، البلاد اليوم الأربعاء، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، مع شبورة مائية صباحا، وشوائب عالقة نهارا، ويسود القاهرة الكبرى رياح معتدلة,





رياح مثيرة للرمال

وقالت الأرصاد الجوية إنه على السواحل الشمالية الغربية يسود طقس معتدل نهارا، والرياح تكون مثيرة للرمال أحيانا.





وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد يميل الطقس للحرارة نهارا، مع برودة في ساعات الليل المتأخرة.





حالة البحر المتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.





حالة البحر الأحمر

بينما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 15 28

شبين الكوم 15 28

طنطا 14 27

دمنهور 14 26

الإسكندرية 15 26

بلطيم 13 25

مطروح 11 26

السلوم 11 27

سيوة 10 28

بورسعيد 14 22

دمياط 14 21

الزقازيق 14 27

الإسماعيلية 14 28

السويس 14 27

العريش 13 23

رفح 13 23

رأس سدر 16 26

نخل 13 27

نويبع 19 27

طابا 15 27

كاترين 08 23

الطور 18 27

شرم الشيخ 21 29

الغردقة 18 29

مرسى علم 18 28

الفيوم 15 29

بنى سويف 14 29

المنيا 13 30

أسيوط 13 30

سوهاج 14 31

قنا 15 31

الأقصر 16 32

أسوان 17 32

أبو سمبل 15 31

الوادي الجديد 13 31

شلاتين 16 30

أبو رماد 17 30

حلايب 18 28

رأس حدربة 18 27