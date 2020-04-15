روسيا تسجل 28 وفاة و3388 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية الروسية، 28 وفاة و3388 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

وقد بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالعدوى في البلاد 24490 حالة، سجلت في 84 إقليما، فيما بلغت حصيلة الوفيات 198، بحسب غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا.

فيروسات كورونا هي زمرة واسعة من الفيروسات تشمل فيروسات يمكن أن تتسبب في مجموعة من الاعتلالات في البشر، تتراوح ما بين نزلة البرد العادية وبين المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة. كما أن الفيروسات من هذه الزمرة تتسبب في عدد من الأمراض الحيوانية.

ينتشر الفيروس بين الناس عادةً من خلال السعال والعطس أو ملامسة شخص لشخص مصاب أو لمس سطح مصاب ثم الفم أو الأنف أو العينين. للحماية من العدوى، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) باتباع ممارسات النظافة الشخصية الأساسية، مثل غسل اليدين بشكل متكرر، وشرب السوائل بكثرة، وتغطية الأنف والفم بمنديل أو بكوعك عند السعال، والبقاء في المنزل إذا كنت تشعر بالمرض.