وزيرة التضامن تستقبل وفد المستثمرات العرب لبحث التعاون (صور)

استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وفد اتحاد المستثمرات العرب برئاسة هدى يسى ومشاركة النقيب العام للمستثمرين الصناعيين المحاسب محمد جنيدى، وذلك بهدف بحث آليات التعاون المشترك فى ظل الظروف الراهنة وأزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والتحديات الناجمة عنها.





حضر اللقاء المهندس مجدى فانوس رئيس لجنة رجال الأعمال باتحاد المستثمرات العرب والمهندس ياسر علي.





ورحبت وزيرة التضامن – وفقا لبيان صحفي اليوم الأربعاء، بالتعاون مع الاتحاد، مؤكدة علي أن إستراتيجية الوزارة خلال الفترة المقبلة تتوجه نجو الشراكة مع القطاع الخاص فى مختلف المجالات التى تقوم بها خاصة مع المستجدات في ظل الظروف الراهنة.





واستعرضت وزيرة التضامن خطة عمل الوزارة خلال الفترة القادمة في مجالات الحماية والرعاية والتنمية والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجًا والتوجه نحو بناء قواعد البيانات والتحول الرقمي.





وخلال اللقاء، تقدمت هدى يسى رئيس الاتحاد، بمبادرة لدعم كبار السن ودور المسنين من خلال التوعية والرعاية الصحية فى تلك المرحلة والعاملين على خدمتهم، وذلك فى ظل توجهات ورعاية وزيرة التضامن، وتم الاتفاق على التعاون في مجالات رعاية المسنين وتطوير مراكز التكوين المهني والمشاركة في حملات التوعية التي تنفذها الوزارة.





ارتفاع عدد وفيات "كورونا"





أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الثلاثاء، عن خروج 26 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 514 حالة حتى الأمس.





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 683 حالة، من ضمنهم الـ 514 متعافيًا، مشيرًا إلى تسجيل 160 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، إلى جانب وفاة 14 حالة.





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 2350 حالة من ضمنهم 514 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و178 حالة وفاة.





اجتماع بـ"الفيديوكونفرانس"





وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية والإدارية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، في 4 مستشفيات عزل: " أبو خليفة، العجمي، 15 مايو، والعجوزة"، وذلك للاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.





كما وجهت بإجراء تحاليل الكاشف السريع لكافة الفرق الطبية قبل مغادرة مستشفيات العزل، كما سيتم إخضاعهم للتحاليل أيضًا قبل العودة لاستكمال العمل مرة أخرى في المستشفيات.





ووجهت أيضًا باستمرار عملية المتابعة للحالات التي استجابت لبروتوكولات العلاج وزالت عليها الأعراض الإكلينيكية مع استمرار إيجابية تحاليلهم، وذلك لنقلهم من مستشفيات العزل إلى بعض الفنادق ونزل الشباب وغيرها، مع استمرار المتابعة الطبية لتلك الحالات لحين سلبية تحاليلها وتمام شفائها وخروجها.



