"يا حبيبنا" أغنية جديدة تجمع بين حماده هلال وميدو مزيكا

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يتعاون الفنان حماده هلال حاليًا مع الموزع ميدو مزيكا،في أغنية جديدة تحمل اسم "يا حبيبنا"، وهي من كلمات عصام حجاج،وألحان تامر حجاج، ومن المقرر طرحها على طريقة "السينجل" فى موسم الصيف الحالي عبر "يوتيوب".



وفي سياق آخر،طرح حمادة هلال منذ يومين أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "متونسين ببعض"، وهى من ألحانه، كلمات محمد البنداري وسلمى رشيد،توزيع وميكس وماستر أحمد عبد السلام.



وفي سياق آخر،يتغيب الفنان حمادة هلال عن السباق الرمضاني المقبل لأول مرة بعد مشاركته فى السباق الرمضانى خلال آخر ثلاثة سنوات متتالية.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان حمادة هلال الدرامية مسلسل "ابن أصول"،وهو بطولة سوزان نجم الدين، أحمد حلاوة، آيتن عامر، رانيا منصور،وهو من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.