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تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 10:20 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في الأردن، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في مدينة إربد من المخالطين لسائق شاحنة مصاب بالوباء، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

                                       

وكانت السلطات الأردنية، قد فرضت أمس الثلاثاء، حظرا شاملا للتجول يومي الجمعة والسبت القادمين، في إطار ماجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وسجلت السلطات الصحية الأردنية، 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 397 حالة.

 

وأصدرت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالأردن، قرارًا بمنع الصلاة داخل المساجد خلال شهر رمضان في إطار جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا.

 

وقال "الخلايلة": "صلينا فرائض الجمع في بيوتنا وسنصلي صلاة التراويح في بيوتنا لا في المساجد لمقصد كبير في الشريعة الإسلامية"، حسب ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

 

وأكد عضو لجنة الأوبئة الوطنية ومسؤول ملف كورونا في الأردن ومقرر اللجنة التنفيذية لإدارة خلية الأزمة في محافظة إربد الدكتور وائل الهياجنة، خلو المحافظة من الإصابات بفيروس كورونا لليوم العاشر على التوالي.

 

وأوضحت لجنة الأوبئة الوطنية، أن مؤشرات تعافي إربد تأتي من كون البؤر الرئيسية التي انتشر بها الوباء كـ"عرس إربد" و"عمارة طلبة "48 و"الرمثا" مضى عليها أكثر من أسبوعين دون ظهور نتائج إيجابية لأشخاص مخالطين أو مقربين منهم.

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