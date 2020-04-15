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الأرصاد تحذر من المبالغة في تخفيف الملابس: "بلاش نص كم دلوقتي" (فيديو)

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 10:15 ص
أرشيفية
أرشيفية
رقية جمال
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا نشهد ارتفاع في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية بنحو 2-3 درجات، ولمدة 48 ساعة، محذرًا المواطنين من تخفيف الملابس، مشددًا على ضرورة الحذر الشديد في تخفيف الملابس ومتابعة النشرات الجوية باستمرار، معقبًا: "بلاش نص كم دلوقتي خالص حتى لا نصاب بنزلات البرد التى تتشابه أعراضها مع أعراض فيروس كورونا".

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولي، اليوم الأربعاء، أن هناك فارق كبير بين درجات الحرارة العظمى والصغرى مما يجعل هناك نسمات برودة في الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر، موضحًا أن هناك شبورة مائية في الصباح الباكر على مداخل ومخارج القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، منوهًا بأن هناك شوائب عالقة في سماء القاهرة اليوم، نتيجة الرياح الجنوبية الغربية.

وتابع مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك نشاط للرياح على السويس والبحر الأحمر ومنطقة جنوب سيناء مما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية بها، بينما البحر المتوسط معتدل ومهيأ لممارسة كافة الأنشطة، مشيرًا إلى أن هناك فرص لتساقط أمطار خفيفة وغير مؤثرة على شمال البلاد يومي الخميس والجمعة.

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 15 إبريل 2020، علي كافة محافظات الجمهورية.

وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالتالي:

القاهرة الكبرى
يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، وشوائب عالقة نهارًا، والرياح معتدلة.

الوجه البحري
يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، وشوائب عالقة نهارًا، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية
يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب تكون مثيرة للرمال أحيانًا.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر
يسود طقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

شمال الصعيد
يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

جنوب الصعيد
يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة.

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