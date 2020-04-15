حسام حسن: لا توجد علاقة تجمعني مع رئيس الزمالك

اكد حسام حسام حسن مدرب الزمالك والمصري السابق، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي هو مثله الأعلي في الملاعب.









وقال حسام حسن خلال لقاء خاص مع برنامج "ملعب أون تايم"، المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورت"، مع سيف زاهر وأحمد شوبير: الخطيب مثلي الأعلي في كرة القدم وفقا لما حققه من شعبية وبطولات والقاب مع الأهلي.







