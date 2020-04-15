إيمي طلعت زكريا توجه رسالة لوالدها بمناسبة شهر رمضان الكريم

وجهت الفنانة الشابة إيمى طلعت زكريا، رسالة لوالدها الراحل طلعت زكريا من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





وعلقت ايمى طلعت زكريا، على الصورة التي نشرتها لوالدها قائلة: "كل سنة وأنت فى الجنة طيب يا راجل يا طيب .. رمضان كريم".



