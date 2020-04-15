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إيمي طلعت زكريا توجه رسالة لوالدها بمناسبة شهر رمضان الكريم

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 10:20 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
وجهت الفنانة الشابة إيمى طلعت زكريا، رسالة لوالدها الراحل طلعت زكريا من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت ايمى طلعت زكريا، على الصورة التي نشرتها لوالدها قائلة: "كل سنة وأنت فى الجنة طيب يا راجل يا طيب .. رمضان كريم".

ونذكر أن إيمي شاركت مؤخرا في مسلسل "بت القبايل" سميرة عبد العزيز، عمرو عبدالجليل، حنان مطاوع، محمد رياض، محمود عبدالمغني، مدحت تيخا، هاجر الشرنوبي، منة فضالي، أشرف عبدالغفور، يوسف إسماعيل، وأخرون، وإخراج حسني حسني صالح.

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