حسام حسن: أتمني تدريب الأهلي

اكد حسام حسن مدرب الزمالك والمصري السابق، أنه يتمني تدريب الأهلي في يوم من الأيام بالمرحلة القادمة.





وقال حسام حسن خلال حوار خاص مع برنامج "ملعب أون تايم" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورت": اتمني تدريب الأهلي في يوم من الأيام خاصة وأنه بيتي الذي تربيت فيه.