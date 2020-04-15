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حسام حسن: أتمني تدريب الأهلي
الأربعاء 15/أبريل/2020 - 10:19 ص
اكد حسام حسن مدرب الزمالك والمصري السابق، أنه يتمني تدريب الأهلي في يوم من الأيام بالمرحلة القادمة.
وقال حسام حسن خلال حوار خاص مع برنامج "ملعب أون تايم" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورت": اتمني تدريب الأهلي في يوم من الأيام خاصة وأنه بيتي الذي تربيت فيه.
وأضاف: هناك حلم بتدريب الأهلي ولكني لا اسعي لذلك على عكس مدربين آخرين يتقربون من أجل الحصول على منصب في النادي ولا أملك هذا المبدأ، أنا بحلم بتدريب الأهلي بس مش هتقرب من حد ولا هكلم حد.
وتابع: سوف أعمل أي مكان ينتقل إليه بالجهاز الفني الخاص به، وهذا أمر طبيعي لأي مدير فني.
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