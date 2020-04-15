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"إسبر": على كوريا الجنوبية أن تدفع أكثر للجيش الأمريكي المتمركز هناك

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 10:08 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
صرح وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، بأن كوريا الجنوبية لديها القدرة وعليها أن تدفع أكثر للجيش الأمريكي المتمركز في البلاد.

وقال إسبر"، خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء: "ما زلت أرى أن كوريا الجنوبية حليف وثيق وموثوق لنا ، لكنها بلد آخر. يمكنهم ويجب عليهم أن يدفعوا المزيد للمساعدة في دفاعنا الإقليمي ودفاعهم الخاص"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وبحسب المسؤول، فإن وزارة الخارجية تقود المحادثات مع سول حول هذا الموضوع.

تتفاوض الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على تمديد صفقة تقاسم التكاليف التي يطلق عليها اتفاقية التدابير الخاصة.

بموجب الاتفاقية السابقة، دفعت سول 870 مليون دولار، ومع ذلك، طالبت الولايات المتحدة كوريا الجنوبية بزيادة مدفوعاتها إلى 5 مليارات دولار بموجب الاتفاقية الجديدة.

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