"إسبر": على كوريا الجنوبية أن تدفع أكثر للجيش الأمريكي المتمركز هناك

صرح وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، بأن كوريا الجنوبية لديها القدرة وعليها أن تدفع أكثر للجيش الأمريكي المتمركز في البلاد.

صرح وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، بأن كوريا الجنوبية لديها القدرة وعليها أن تدفع أكثر للجيش الأمريكي المتمركز في البلاد.